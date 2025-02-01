İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2025 Cumartesi / 3 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8609
  • EURO
    37,2521
  • ALTIN
    3228.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Çorum FK evinde dört köşe

Trendyol 1. Lig'in 22. hafta maçında Çorum FK, sahasında Bandırmaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın gollerini 17'de Eren Karadağ, 29'da Tunahan Ergül, 54'te Thomas Verheydt ile 64'te Ferhat Yazgan kaydetti.

Haber Merkezi1 Şubat 2025 Cumartesi 01:24 - Güncelleme:
Çorum FK evinde dört köşe
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 22. hafta maçında Çorum FK, Bandırmaspor'u konuk etti.

Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 17'de Eren Karadağ, 29'da Tunahan Ergül, 54'te Thomas Verheydt ile 64'te Ferhat Yazgan kaydetti.

Serkan Özbalta'nın ekibi Çorum FK, bu galibiyetin ardından 35 puana yükseldi. Bandırmaspor, 34 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Sakaryaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.