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Spor

Çorum FK evinde kazandı

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19'uncu haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 21:14 - Güncelleme:
Çorum FK evinde kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 19'uncu haftasında Çorum FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Müsabaka Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-1 kazandı.

Çorum FK'nın gollerini 45+1'inci dakikada Ferhat Yazgan, 58'inci dakikada Suat Kaya ve 89'uncu dakikada Eren Karadağ kaydetti.

İstanbulspor'da fileleri 53'üncü dakikada penaltıdan Muammer Sarıkaya havalandırdı.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 29'a yükseltti. İstanbulspor ise 27 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Çorum FK, Ümraniyespor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Manisa FK'ye konuk olacak.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Yasin Kol, Cem Özbay, Emre Doğu

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Atakan Akkaynak, Ferhat Yazgan, Verheydt, Suat Kaya (Dk. 73 Catic), Tunahan Ergül (Dk. 82 Atakan Cangöz), Kerem Kalafat (Dk. 90+1 Landre), Kadir Seven, Geraldo (Dk. 82 Eren Karadağ), Erkan Kaş

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak, Vorobjovas (Dk. 87 Ologo), Sambissa (Dk. 70 Dijlan Aydın), Emir Kaan Gültekin, Coly (Dk. 70 Yusuf Ali Özer), Diarra, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Loshaj (Dk. 70 Duhan Aksu)

Goller: Dk. 45+1 Ferhat Yazgan, Dk. 59 Suat Kaya, Dk. 89, Eren Karadağ (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 53 Muammer Sarıkaya (Penaltıdan) (Uğur Okulları İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Tunahan Ergül, Dk. 51 Toure, Dk. 79 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

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