22 Şubat 2026 Pazar
Spor

Çorum FK evinde rahat kazandı

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u Thiam (pen.) ve Fredy'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

AA22 Şubat 2026 Pazar 18:14 - Güncelleme:
Çorum FK evinde rahat kazandı
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yendi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Burak Demirkıran, Emrah Ünal, Arif Dilmeç

Arca Çorum FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Pedrinho, Arda Hilmi Şengül, Fredy (Dk. 85 Aleksic), Thiam, Oğuz Gürbulak (Dk. 65 Ahmet Ildız), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş (Dk. 65 Cemali Sertal), Burak Çoban (Dk. 75 Samudio)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Bardhi (Dk. 53 Djokanovic), Kosoko (Dk. 53 Batuhan Çelik), Atalay Babacan, Soukou (Dk. 90+3 Yusuf Deniz Şaş), Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Emre Kaplan (Dk. 53 Ali Turap Bülbül), De Sousa (Dk. 76 Barış Ekincier)

Goller: Dk. 50 Thiam (Penaltıdan), Dk. 79 Fredy (Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 22 Erkan Kaş, Dk. 36 Arda Hilmi Şengül (Çorum FK)

  • Trendyol 1. Lig
  • Arca Çorum FK
  • Eminevim Ümraniyespor

