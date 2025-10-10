İSTANBUL 22°C / 14°C
  Çorum FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Çorum FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

10 Ekim 2025 Cuma 17:47
Çorum FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki günün ilk antrenmanında futbolcular, kuvvet çalışmasının ardından sahada ısınma, pas, dar alan, hücum, savunma ve kenar orta gol vuruşu çalışmaları yaptı.

Öğleden sonraki ikinci idmanda ise ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve ayak tenisi çalışması gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

  • Arca Çorum FK
  • Atakaş Hatayspor
  • 1. Lig Maçı

