İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çorum FK, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı
Spor

Çorum FK, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, takımın teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

IHA14 Şubat 2026 Cumartesi 16:19 - Güncelleme:
Çorum FK, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, takımın teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.

Trendyol 1. Lig'de dün oynanan karşılaşmada İstanbulspor'a 3-2 mağlup olan Çorum FK, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak bugünden itibaren yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Göreve geldiği ilk günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Hüseyin Eroğlu'na ve ekibine, bundan sonraki kariyerlerinde yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

53 yaşındaki teknik adam, kırmızı-siyahlı ekibin başında 11 maça çıkarken 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

  • Çorum FK
  • Hüseyin Eroğlu
  • Teknik Direktör

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.