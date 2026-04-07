Spor

Çorum FK ile Bodrum FK yenişemedi

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Mame Thiam, 84. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamayarak galibiyet fırsatını kaçırdı.

AA7 Nisan 2026 Salı 22:36
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Çorum FK'de Thiam, karşılaşmanın 84. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Serdar Osman Akarsu, Kadir Akıllı

Arca Çorum FK: İbrahim Sehic, Attamah, Yusuf Erdoğan, Aleksic (Dk. 68 Oğuz Gürbulak), Pedrinho (Dk. 81 Ferhat Yazgan), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Samudio (Dk. 74 Thiam), Üzeyir Ergün (Dk. 74 Kerem Kalafat), Erkan Kaş, Burak Çoban

Sipay Bodrum FK: Sousa, Brazao (Dk. 90+3 Mert Yılmaz), İmeri, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan, Hotic (Dk. 18 Ege Bilsel), Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Ali Habeşoğlu (Dk. 79 Osman Haqi), Seferi

Goller: Dk. 10 Burak Çoban (Arca Çorum FK), Dk. 26 Brazao (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 87 Attamah, Dk. 90+5 Yusuf Erdoğan (Çorum FK), Dk. 90+3 İmeri (Bodrum FK)

