Çorum FK ile Bodrum FK yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
Çorum FK'de Thiam, karşılaşmanın 84. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Serdar Osman Akarsu, Kadir Akıllı
Arca Çorum FK: İbrahim Sehic, Attamah, Yusuf Erdoğan, Aleksic (Dk. 68 Oğuz Gürbulak), Pedrinho (Dk. 81 Ferhat Yazgan), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Samudio (Dk. 74 Thiam), Üzeyir Ergün (Dk. 74 Kerem Kalafat), Erkan Kaş, Burak Çoban
Sipay Bodrum FK: Sousa, Brazao (Dk. 90+3 Mert Yılmaz), İmeri, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan, Hotic (Dk. 18 Ege Bilsel), Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Ali Habeşoğlu (Dk. 79 Osman Haqi), Seferi
Goller: Dk. 10 Burak Çoban (Arca Çorum FK), Dk. 26 Brazao (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 87 Attamah, Dk. 90+5 Yusuf Erdoğan (Çorum FK), Dk. 90+3 İmeri (Bodrum FK)