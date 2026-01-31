Çorum FK, Keçiörengücü'nü tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 61 Samudio), Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Burak Çoban), Pedrinho (Dk. 90+2 Atakan Akkaynak), Mame Thiam, Oğuz Gürbulak (Dk. 61 Ferhat Yazgan), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Ahmed Ildız (Dk. 70 Aleksic)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Roshi (Dk. 90+3 Diaby), Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 90+3 Halil Can Ayan), Wellington, Hakan Bilgiç (Dk. 80 Süleyman Luş), Ezeh, İshak Karaoğul (Dk. 80 Erkam Develi), Diouf, Fernandes
Gol: Dk. 87 Mame Thiam (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Emre Satılmış, Dk. 65 Ezeh, Dk. 72 İbrahim Akdağ, Dk. 78 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 66 Ferhat Yazgan, Dk. 79 Samudio (Arca Çorum FK)