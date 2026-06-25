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Spor

Çorum FK, Kerem Kalafat'a veda etti

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK ile sözleşmesi sona eren Kerem Kalafat'a veda etti.

IHA25 Haziran 2026 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
Çorum FK, Kerem Kalafat'a veda etti
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Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, sözleşmesi sona eren Kerem Kalafat'a veda etti.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat'a veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Kerem Kalafat'a kulübe verdiği katkılar nedeniyle teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarı dileklerinde bulunuldu.

Çorum FK'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Teşekkürler Kerem Kalafat. Profesyonel futbolcumuz Kerem Kalafat'ın kulübümüz ile olan sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

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