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Spor

Çorum FK kupaya 3 puanla veda etti

Çorum FK, Boluspor'u 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'na veda etti.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 17:34 - Güncelleme:
Çorum FK kupaya 3 puanla veda etti
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Geosis Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Ahlatcı Çorum FK, grubu 3 puanla 5. sırada tamamlarken, Geosis Boluspor ise puansız son sırada yer aldı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Melih Aldemir, Mehmet Pekmezci, Faruk Yağlı

Ahlatcı Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç (Dk. 81 Timurhan Kartal), Eren Tunalı, Furkan Enes Uyar, Taha İbrahim Rençber, Burak Kılıçoğlu (Dk. 68 Yusuf Peker), Yunus Emre Divan (Dk. 81 Halil İbrahim Atalay), Polat Polat (Dk. 54 Emin Arslan), İsmailcan Kabataş (Dk. 54 Ahmet Said Acısu), Hasan Ege Akdoğan, Can Efe Bozacı, Abdullah Güler

Geosis Boluspor: Bartu Kulbilge, Halil Çınar Nergiz, Muhammet Emin Yılmaz, Arda Tuğra Saygı, Eren Çakırdağ, Harun Yerlikaya (Dk. 60 Eren Gökgöz), Muhammet Mustafa Yıldız, Arda Işık (Dk. 59 Kerem Yıldırım), Egemen Kazancı (Dk. 71 Deniz Yıldız), Miraç Uzunoğlu (Dk. 59 Doğukan Bağdat), İsmail Kalburcu (DK. 31 Mesutcan Nakaş)

Goller: Dk. 41 Taha İbrahim Rençber, Dk. 78 Abdullah Güler (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 48 Arda Işık (Geosis Boluspor)

Sarı kart: Dk. 39 İsmailcan Kabataş, Dk. 90+2 Halil İbrahim Atalay (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 74 Mesutcan Nakaş (Geosis Boluspor)

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