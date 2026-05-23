23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Spor

Çorum FK, play-off finaline hazır

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 19:14
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off finalinde yarın Konya'da Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

TÜMOSAN Konyaspor'un tesislerinde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular, maç taktiği üzerine çalışma yaptı.

Konya'da konakladığı otelde kampa giren kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını tamamlamasının ardından maç saatini beklemeye başladı.

Cezalı futbolcunun bulunmadığı Çorum FK'de, sakatlığı devam eden Sinan Osmanoğlu'nun maçta forma giymesi beklenmiyor.

Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

