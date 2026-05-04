Spor

Çorum FK, play-off maçına hazırlanıyor

Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA4 Mayıs 2026 Pazartesi 20:48
Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off 1. tur mücadelesinde konuk edeceği Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 4. sırada tamamlayan Çorum FK, Süper Lig hedefi için play-off 1. tur mücadelesinde 7. basamaktaki Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Çorum FK, evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlığına dün başladı. Bugün de hazırlıklarını tesislerinde sürdüren siyah-kırmızılı ekip, Teknik Direktör Uğur uçar yönetiminde aktivasyon, pas, taktik ve kaleli oyun çalışmaları yaptı.

7 Mayıs Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

