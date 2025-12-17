İSTANBUL 14°C / 5°C
Spor

Çorum FK, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor ile karşılaşacak Çorum FK maçın hazırlıklarını sürdürdü.

17 Aralık 2025 Çarşamba 15:45
Çorum FK, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 21 Aralık Pazar günü evinde Sakaryaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmalarının ardından savunma oyunları, dar alan oyunları ve taktiksel çalışma yaptı. Antrenman, kaleli oyun ile sona erdi.

Antrenmana, Pendikspor maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Oğuz Gürbulak dışındaki bütün futbolcular katıldı.

