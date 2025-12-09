İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5989
  • EURO
    49,5291
  • ALTIN
    5745.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çorum FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Çorum FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak Çorum FK maçın hazırlıklarına başladı.

AA9 Aralık 2025 Salı 16:46 - Güncelleme:
Çorum FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
ABONE OL

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 16. haftasında dün sahasında lider Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, ara vermeden kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, salonda aktivasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 rondo, dar alan oyunları ve kaleli oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.