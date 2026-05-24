1. Lig'in play-off finalinde Çorum FK ile Esenler Erokspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Serdar Gürler ve 53. dakikada Mame Thiam attı.

Esenler Erokspor, 90+3'te Kanga'nın kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

Esenler Erokspor karşısında play-off finalini 2-0 kazanan Çorum FK, Süper Lig'e yükseldi. Çorum FK, tarihinde ilk kez gelecek yıl Süper Lig'de mücadele edecek.

Çorum FK, Erzurumspor ve Amedspor'un ardından 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen 3. ekip oldu.

3 RAKİBİNİ GEÇTİ!

Sezona teknik direktör Tahsin Tam ile başladıktan sonra sırasıyla Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu ve Uğur Uçar'ın görev yaptığı Çorum FK, lig etabını 4. tamamladı.

Çorum FK, play-off'ta Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK'yi saf dışı bıraktı. Çorum FK, play-off finalinde de Esenler Erokspor'u geçerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sağ kanatta pası alan Fredy topla ceza sahası içerisine girdi. Fredy'nin pasında karşı karşıya kalan Mame Thiam'ın şutunda kaleci Ertuğrul topu çeldi.

19. dakikada sol kanatta topla buluşan Kayode'nin pasında ceza sahasına giren Faye kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faye'nin şutunda savunma araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

20. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Oğuz Gürbulak'ın şutu auta gitti.

34. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin şutunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

37. dakikada sol kanatta topu alan Oğuz Gürbulak'ın ortasında ceza alanı içerisinde topa yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada sol kanatta topla buluşan Mame Thiam ceza sahasının çaprazından içeri girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.