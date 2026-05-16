İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çorum FK Süper Lig'e 90 dakika uzaklıkta
Spor

Çorum FK Süper Lig'e 90 dakika uzaklıkta

Çorum FK, 1. Lig play-off yarı finalinde Bodrum FK'yı eleyerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Profesyonel liglerdeki kısa yükseliş hikayesini Süper Lig'le taçlandırmak isteyen kırmızı-siyahlılar, finalde Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:10 - Güncelleme:
Çorum FK Süper Lig'e 90 dakika uzaklıkta
ABONE OL

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Sipay Bodrum FK'ye üstünlük kurarak tarihinde ilk kez finale yükselen Arca Çorum FK, Süper Lig yolunda Esenler Erokspor maçını bekliyor.

Profesyonel liglere 2018-2019 sezonunda TFF 3. Lig'de yer alarak adım atan Çorum FK, başarılı geçirdiği sezonun play-off finalinde karşılaştığı Serik Belediyespor'u yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig'i 2022-23 sezonunda şampiyon tamamlayan Çorum FK, yükseldiği Trendyol 1. Lig'de 2023-24 sezonunu 5. sırada bitirdi. Söz konusu sezonunun play-off turunda yarı finale yükselen kırmızı-siyahlı ekip, Bodrum FK'ye yenilerek elendi.

BU SEZON KADROSUNA SÜPER LİG TECRÜBESİNE SAHİP OYUNCULARI KATTI

1. Lig'deki ikinci sezonunda 2024-2025 sezonunu 54 puanla 10. sırada kapatan Çorum ekibinde, 2025-26'da teknik heyet değişikliğine gidilerek göreve daha önce de kulüpte çalışan Tahsin Tam getirildi.

Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Trendyol Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuların yer aldığı kadro, ara transfer döneminde Mame Thiam ve Serdar Gürler ile güçlendirildi.

Çorum FK'de, sezon içinde Tam'ın ayrılmasının ardından teknik direktör Çağdaş Çavuş ile Hüseyin Eroğlu da bir süre görev yaptı.

Teknik direktörlüğe 17 Şubat'ta getirilen Uğur Uçar yönetimindeki Çorum ekibi, 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 71 puan toplayarak sezonu 4. sırada tamamladı.

Süper Lig'e yükselme yolunda, play-off birinci turunda evinde Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Çorum FK, ikinci turda Bodrum FK ile eşleşti.

İkinci tur ilk maçında deplasmanda Bodrum FK'ye 1-0 yenilen Çorum FK, rövanşında ise sahasında ağırladığı Bodrum ekibini uzatmalarda 2-0 yenerek adını ilk kez play-off finaline yazdırdı.

FİNALDE ESENLER EROKSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Kırmızı-siyahlılar, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in ardından Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takımın belirleneceği finalde Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

Final karşılaşması, 24 Mayıs Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Çorum FK, Esenler Erokspor'u yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.