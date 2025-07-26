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Spor

Çorum FK, transferleri peş peşe açıkladı

1. Lig takımlarından Çorum FK, 3 oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. İşte o isimler...

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 17:14 - Güncelleme:
Çorum FK, transferleri peş peşe açıkladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK; Arda Hilmi Şengül, Pedro Filipe Barbosa Moreira ve Braian Samudio'yu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Çorum ekibi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen 26 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık, Kocaelispor'da oynayan orta saha oyuncusu Pedro Filipe Barbosa Moreira ile 2 yıllık, Antalyaspor'dan da 29 yaşındaki forvet Braian Samudio ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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