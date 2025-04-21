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Spor

Çorum FK, Tuncay Şanlı yönetiminde ilk yenilgisini aldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 15:09 - Güncelleme:
Çorum FK, Tuncay Şanlı yönetiminde ilk yenilgisini aldı
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Kırmızı-siyahlı ekip, 5 Mart'ta Serkan Özbalta ile yollarını ayırdıktan sonra 7 Mart'ta teknik direktörlük görevine getirilen Tuncay Şanlı ile yönetiminde iki gün sonra çıktığı Gençlerbirliği maçını 2-1 kazandı.

Ardından Lig'in 30'uncu haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk eden Çorum FK, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 tamamlamayı başardı.

Ligin 31'inci haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile 2-2, 32'inci hafta Esenler Erokspor ile 3-3 ve 33'üncü hafta Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdüren Çorum ekibi, 34'üncü hafta ise Manisa FK'yi 3-2 yendi.

Şanlı yönetimindeki Çorum FK, bu hafta deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 kaybederek ilk mağlubiyetini yaşadı.

Çorum FK, Şanlı idaresinde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 12 puan topladı.

Çorum ekibi, kalan son 3 haftada deplasmanda MKE Ankaragücü, içeride Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve dış sahada Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.

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