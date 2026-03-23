  • Çorum FK, Uğur Uçar ile yükselişini sürdürüyor
Spor

Çorum FK, Uğur Uçar ile yükselişini sürdürüyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde üst üste yedinci galibiyetini almayı başardı.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 14:22
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, üst üste yedinci galibiyetini elde etti.

Sezona Tahsin Tam yönetiminde başlayan ve kadrosunu Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuları dahil eden Çorum FK, ara transfer döneminde ise Mame Thiam ve Serdar Gürler gibi tecrübeli isimleri aldı.

Tahsin Tam'ın ardından teknik direktör olarak Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nun kısa süreli görev yaptığı Çorum ekibinde, 17 Şubat'ta Uğur Uçar göreve getirildi.

Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlı takım, son 7 maçında deplasmanda Serikspor'u 3-2, Manisaspor'u 1-0, Boluspor'u 2-1, Alagöz Iğdır FK'yi 2-0, evinde de Ümraniyespor'u 2-0, Atakaş Hatayspor'u 3-1 ve Esenler Ereokspor'u 2-1 yendi.

Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde 7 maçta 15 gol atıp 5 gol yedi.

Çorum ekibi, milli aranın ardından ligin 33. haftasında 3 Nisan Cuma günü Bandırmaspor'u konuk edecek.

