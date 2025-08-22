Çorum FK uzatmada kazandı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Çorum FK, sahasında Sarıyer'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Pedrinho ve 90+8'de penaltı noktasında Eze kaydetti. Sarıyer'in tek golünü 82. dakikada Dembele kaydetti.

Bu sonuçla beraber Çorum FK, sezona 3 maçta 3 galibiyetle başladı ve liderlik koltuğunda yer aldı. Sarıyer ise 1 puanla 15. sırada konumlandı.

Çorum FK, gelecek hafta Keçiörengücü'ne konuk olacak. Sarıyer ise Erzurumspor'u ağırlayacak.