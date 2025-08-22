İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Çorum FK uzatmada kazandı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Çorum FK, sahasında Sarıyer'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-1 kazandı.

Haber Merkezi22 Ağustos 2025 Cuma 23:59 - Güncelleme:
Çorum FK uzatmada kazandı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Çorum FK, sahasında Sarıyer'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Pedrinho ve 90+8'de penaltı noktasında Eze kaydetti. Sarıyer'in tek golünü 82. dakikada Dembele kaydetti.

Bu sonuçla beraber Çorum FK, sezona 3 maçta 3 galibiyetle başladı ve liderlik koltuğunda yer aldı. Sarıyer ise 1 puanla 15. sırada konumlandı.

Çorum FK, gelecek hafta Keçiörengücü'ne konuk olacak. Sarıyer ise Erzurumspor'u ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.