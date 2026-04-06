Çorum FK yarın sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Sinan Osmanoğlu, Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

Ligin 33. haftasındaki Bandırmaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Gürler'in oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.



İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Bodrum FK, 4-0 kazanmıştı.



Ligde 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Çorum FK, 62 puanla 4'üncü, 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 60 puan toplayan Bodrum FK ise 5'nci sırada haftaya girdi.