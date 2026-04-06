Spor

Çorum FK yarın sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Çorum FK yarın sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 11:18
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Sinan Osmanoğlu, Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

Ligin 33. haftasındaki Bandırmaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Gürler'in oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Bodrum FK, 4-0 kazanmıştı.

Ligde 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Çorum FK, 62 puanla 4'üncü, 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 60 puan toplayan Bodrum FK ise 5'nci sırada haftaya girdi.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail'e haritalı mesaj! Oğul Hamaney haftalar sonra ortaya çıktı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
