Çorum FK yoluna kayıpsız devam ediyor

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, Çorum FK'yi konuk etti.

Aktepe Stadında oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Ferhat Yazgan ve 65. dakikada Oğuz Gürbulak kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü ise 45. dakikada Okwuchukwu Francis Ezeh'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan Keçiörengücü, 4 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.

Bu sezonki tüm maçlarından galibiyetle ayrılan Çorum FK ise, 12 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.

Ligin 5. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Çorum FK ise Vanspor FK'yi ağırlayacak.