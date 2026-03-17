18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Çorum FK'da Uğur Uçar etkisi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde '6'da 6' yaptı.

AA17 Mart 2026 Salı 12:29 - Güncelleme:
2. Lig'i 2022-23 sezonunda şampiyon tamamlayan Çorum FK, Trendyol 1. Lig'i 2023-24 sezonunda 5. sırada bitirdi. Play-off turunda yarı finale yükselen kırmızı-siyahlı ekip, 1. Lig'deki ikinci yılında 54 puanla sezonu 10. kapattı.

Çorum ekibinde, 2025-26 sezonunda teknik heyet değişikliğine gidilerek Tahsin Tam tekrar göreve getirildi. Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Trendyol Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuların yer aldığı bir kadro kuruldu. Ara transfer döneminde ise Mame Thiam, Serdar Gürler gibi tecrübeli isimlerle kırmızı-siyahlı ekibin kadrosu güçlendirildi.

Tam'ın ardından teknik direktör olarak Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nun kısa süreli görev yaptığı kulüpte takımın başına 17 Şubat'ta Uğur Uçar getirildi.

Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda Serikspor'u 3-2, Manisaspor'u 1-0, Boluspor'u 2-1 ile evinde Ümraniyespor'u 2-0, Atakaş Hatayspor'u 3-1 ve Esenler Ereokspor'u 2-1 yenerek 6 galibiyet elde etti.

Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde 6 maçta 13 gol atıp 5 gol yiyerek 18 puan topladı.

Çorum ekibi, ligin 32. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
