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Spor

Çorum FK'dan Arsenal'in eski scoutu için hamle!

ARCA Çorum FK kulüp sahibi Savaş Balçık, uzun yıllar İngiliz futbolunun dev kulüplerinden Arsenal bünyesinde scout olarak görev yapan Jürgen Kost ile bir araya geldi.

IHA5 Haziran 2026 Cuma 19:29 - Güncelleme:
Çorum FK'dan Arsenal'in eski scoutu için hamle!
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden ARCA Çorum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına güç katacak önemli bir görüşmeye imza attı.

Kulüp sahibi Savaş Balçık, İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, uzun yıllar İngiliz futbolunun dev kulüplerinden Arsenal bünyesinde scout olarak görev yapan Jürgen Kost ile bir araya geldi. Yaklaşık 18 yıl boyunca Arsenal'in scouting yapılanmasında görev alan Jürgen Kost, kulübün oyuncu izleme, yetenek keşfi ve transfer süreçlerinde önemli roller üstlendi. Avrupa futbol pazarındaki geniş ağı ve tecrübesiyle tanınan Kost'un, yeni dönemde ARCA Çorum FK'nın transfer operasyonlarına stratejik destek sağlaması gündemde.

TRANSFER PLANLAMASINDA ULUSLARARASI TECRÜBE

İstanbul'da yapılan görüşmede yeni sezon transfer stratejileri, oyuncu takip sistemleri, uluslararası futbol pazarındaki fırsatlar ve kadro yapılanması üzerine kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirildi. Süper Lig'deki ilk sezonunda güçlü ve rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedefleyen ARCA Çorum FK, Jürgen Kost'un uluslararası scouting tecrübesinden faydalanarak transfer çalışmalarını daha profesyonel bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

HEDEF KALICI BAŞARI

Kulüp sahibi Savaş Balçık'ın öncülüğünde sürdürülen yapılanma çalışmaları kapsamında ARCA Çorum FK, yalnızca kısa vadeli başarıları değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir futbol modelini de hedefliyor. Avrupa futbolunda edindiği tecrübeyi Çorum temsilcisinin hizmetine sunacak olan Jürgen Kost'un, kulübün transfer politikası ve oyuncu havuzunun geliştirilmesinde aktif rol üstlenmesi bekleniyor.

ARCA Çorum FK, Süper Lig'deki yeni dönem öncesinde kadro planlaması ve transfer çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

  • ARCA Çorum FK
  • Savaş Balçık
  • Jürgen Kost

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