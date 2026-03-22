İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çorum FK'dan Iğdır'da 2 gollü galibiyet
Çorum FK'dan Iğdır'da 2 gollü galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Çorum FK, ikinci yarıda bulduğu gollerle Iğdır FK'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla konuk ekip kritik bir galibiyete imza attı.

AA22 Mart 2026 Pazar 18:08
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 mağlup etti.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Haydar Avcı, Kurtuluş Aslan

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Wenderson Soares (Dk. 67 Florian Loshaj), Leandro Bacuna (Dk. 86 Serkan Asan), Ahmet Emin Engin, Ryan Mendes, Atakan Çankaya, Fode Koita, Gökcan Kaya (Dk. 67 Doğan Erdoğan), Ali Yaşar (Dk. 56 Ali Kaan Güneren), Güray Vural

Arca Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 70 Yusuf Erdoğan), Pedro Moreira, Arda Hilmi Şengül, Alfredo Riebeiro, Braian Segovia, Kerem Kalafat (Dk. 70 Joseph Attamah), Erkan Kaş (Dk. 87 Cemali Sertel), Ahmed Ildız (Dk. 74 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 87 Danijel Aleksic)

Sarı kartlar: Dk. 85 Sinan Osmanoğlu (Arca Çorum FK)

Goller: Dk. 60 Serdar Gürler, Dk. 81 Burak Çoban (Arca Çorum FK)

  • çorum fk
  • ığdır fk
  • 1. lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.