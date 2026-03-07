İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Çorum FK'dan kritik galibiyet!

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Uğur Uçar yönetiminde üst üste 3. galibiyetini alan Çorum ekibi puanını 53'e yükselterek 4. sıraya çıktı.

HABER MERKEZİ7 Mart 2026 Cumartesi 18:13 - Güncelleme:
Çorum FK'dan kritik galibiyet!
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, sahasında Hatayspor ile karşılaştı.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 3-1 galibiyet aldı.

Çorum FK, bu sonuçla birlike Uğur Uçar yönetiminde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Çorum'un gollerini 62. dakikada Ferhat Yazgan, 74. dakikada Fredy ve 88. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Hatayspor'un tek golü ise 49. dakikada Rakhim Chaadaev attı.

Bu sonuçla birlikte Çorum FK puanını 53'e yükselterek 4. sıraya yükseldi. Hatayspor 7 puanla 19. sırada kaldı.

Lig'de 30. haftada Çorum FK deplasmanda Boluspor ile; Hatayspor evinde Sivasspor ile karşı karışya gelecek.

  • Çorum FK
  • Hatayspor maçı
  • 1. lig

