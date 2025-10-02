İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6152
  • EURO
    49,0361
  • ALTIN
    5199.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çorum FK'de hedef galibiyet hasretini sonlandırmak
Spor

Çorum FK'de hedef galibiyet hasretini sonlandırmak

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın konuk edeceği Manisa FK'yi yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

AA2 Ekim 2025 Perşembe 14:48 - Güncelleme:
Çorum FK'de hedef galibiyet hasretini sonlandırmak
ABONE OL

Sezona ilk 4 maçını kazanarak başlayan kırmızı-siyahlı ekip, sonraki 4 haftada ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda Çorum ekibi, 2. haftada elde ettiği lig liderliğini 6. haftada Esenler Erokspor'a devretti.

Bu süreçte yolların ayrıldığı teknik direktör Tahsin Tam'ın yerine ise Çağdaş Çavuş göreve getirildi.

Çorum ekibi, Çavuş yönetiminde Serikspor ve Eminevim Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Çavuş, kırmızı-siyahlı takımın başında ilk galibiyetini, lige verilecek milli ara öncesi Manisa FK maçında yaşamak istiyor.

Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve bir yenilgi yaşayan Çorum FK, topladığı 15 puanla 4. sırada yer alıyor.

  • Çorum FK
  • Trendyol 1. Lig
  • galibiyet

ÖNERİLEN VİDEO

Dnipropetrovsk bölgesinin kontrolü Rusya'ya geçti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.