Çorum FK'de hedef galibiyet hasretini sonlandırmak

Sezona ilk 4 maçını kazanarak başlayan kırmızı-siyahlı ekip, sonraki 4 haftada ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda Çorum ekibi, 2. haftada elde ettiği lig liderliğini 6. haftada Esenler Erokspor'a devretti.

Bu süreçte yolların ayrıldığı teknik direktör Tahsin Tam'ın yerine ise Çağdaş Çavuş göreve getirildi.

Çorum ekibi, Çavuş yönetiminde Serikspor ve Eminevim Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Çavuş, kırmızı-siyahlı takımın başında ilk galibiyetini, lige verilecek milli ara öncesi Manisa FK maçında yaşamak istiyor.

Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve bir yenilgi yaşayan Çorum FK, topladığı 15 puanla 4. sırada yer alıyor.

