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Spor

Çorum FK'nin kamp programı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'nın 2026-27 sezonu öncesi kamp programı belli oldu.

AA21 Haziran 2026 Pazar 16:17 - Güncelleme:
Çorum FK'nin kamp programı belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin 2026-2027 sezonu öncesi kamp programı netleşti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak.

Hazırlıklarını üç etap halinde sürdürecek Çorum FK, ilk etap kampını 3-17 Temmuz tarihlerinde Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek. İkinci etap çalışmaları 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da yapılacak. Kırmızı-siyahlılar, üçüncü ve son etap kampını ise 1-6 Ağustos tarihlerinde Topuk Yaylası'nda tamamlayacak.

Kamp döneminde Çorum FK, 17, 22, 25 ve 29 Temmuz ile 6 Ağustos'ta toplam 5 hazırlık maçı yapacak.

Hazırlık maçlarının rakipleri ve saatleri ise daha sonra duyurulacak.

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