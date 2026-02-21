İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Çorum FK'nın konuğu Ümraniyespor

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Çorum FK, yarın sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 12:02 - Güncelleme:
Çorum FK'nın konuğu Ümraniyespor
ABONE OL

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın evinde Eminevim Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Demirkıran yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Çorum FK'de 17 Şubat'ta teknik direktörlük görevine getirilen Uğur Uçar, Ümraniyespor maçıyla ilk kez Çorum'da taraftarın önüne çıkacak.

Ligde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 44 puan toplayan Çorum FK, 6. sırada yer alıyor.

  • Çorum FK
  • Ümraniyespor maçı
  • Trendyol 1. Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.