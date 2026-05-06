6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
  • Çorum FK'nın play-off 1. turundaki rakibi Ankara Keçiörengücü
Çorum FK'nın play-off 1. turundaki rakibi Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Çorum FK, yarın sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Arca Çorum FK, yarın sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligi 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonunda 71 puanla 4. sırada tamamlayan Çorum FK, play-off 1. turunda Ankara Keçiörengücü'nü yenerek Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdürmek istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan iki karşılaşma, Çorum FK'nin 2-1 ve 1-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

