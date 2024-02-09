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Spor

Çorum FK'nın serisi sona erdi!

Trendyol 1. Lig 22. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK, evinde konuk ettiği Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

9 Şubat 2024 Cuma 22:34 - Güncelleme:
Çorum FK'nın serisi sona erdi!
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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Çorum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 34. dakikada Dimitri Kevin Cavare kaydetti.

Çorum'da Ozan Sol, 75. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

10 maç sonra yenilen Çorum, 35 puanda kaldı. Ümraniyespor ise 4 maçın ardından kazandı ve puanını 27'ye çıkardı.

Çorum, gelecek hafta Sakaryaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise evinde lider Eyüpspor ile karşılaşacak.

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