Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Uğur Uçar

Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor'a 3-2 mağlup olan Çorum FK, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı. Yeni bir teknik direktör arayışına giren Çorum FK, Atko Grup Pendikspor'da bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Teknik Direktör Uğur Uçar ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Uğur Uçar ile 1,5 yıl + 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Türk futboluna önemli katkılar sunacağına inandığımız değerli hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz" denildi.