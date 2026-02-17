İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Uğur Uçar

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Çorum FK, Teknik Direktör Uğur Uçar ile anlaştı.

17 Şubat 2026 Salı 16:32
Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Uğur Uçar
Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor'a 3-2 mağlup olan Çorum FK, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı. Yeni bir teknik direktör arayışına giren Çorum FK, Atko Grup Pendikspor'da bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Teknik Direktör Uğur Uçar ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Uğur Uçar ile 1,5 yıl + 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Türk futboluna önemli katkılar sunacağına inandığımız değerli hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz" denildi.

  • çorum fk
  • Uğur Uçar
  • teknik direktör

Popüler Haberler
