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Spor

Coupo-Moting coştu, Bayern Münih tur atladı

Almanya Kupası 1. Tur mücadelesinde Bayern Münih, FC Düren deplasmanına konuk oldu. Coupo-Moting'in 2 golle yıldızlaştığı gecede Bayern 3-0 ile tur atladı.

16 Ekim 2020 Cuma 00:00 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 00:00
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Mücadelede Bayern Münih, yeni transferlerinden Coupo-Moting'in golüyle öne geçerken 36. dakikada Thomas Müller ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 Bayern üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda rakibine şans vermeyen Bayern Münih kontrolü elinde tutmayı başardı. 75'te Choupo-Moting bir kez daha golü bulmayı başardı ve Bayern maçı 3-0 kazanan taraf oldu. Karşılaşmanın yıldızı Choupo-Moting olurken Kamerunlu oyuncu ilk maçında 2 gol atmayı başardı. Ayrıca Douglas Costa da ilk kez Bayern forması giydi.

Almanya Kupası'nda böylelikle Bayern Münih adını bir üst tura yazdırdı.

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