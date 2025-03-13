Courtois, Alvarez'in penaltı pozisyonu hakkında konuştu: İki kez dokundu

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez'in penaltısının iptal edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mundo Deportivo'ya konuşan Courtois, pozisyonu fark ettiğini ve hakeme bunu ilettiğini söyledi.

Belçikalı file bekçisi, "Penaltılar bir piyangodur. Julian'ın topa iki kez dokunduğunu hissettim ve hakeme bundan bahsettim. Bence biraz şanssızdılar. Açıkçası en iyi futbolumuzu oynayamadık ama önemli olan turu geçmemizdi," dedi.

Tecrübeli kaleci ayrıca hakem tartışmalarına da değinerek, "UEFA her şeyi net bir şekilde görüyor. Sürekli bu konular hakkında şikayet edilmesinden bıktım. Hakemler ne İspanya'da ne de Avrupa'da herhangi bir takımı kayırmıyor. VAR sayesinde her şey açık ve netti," ifadelerini kullandı.

Alvarez'in penaltısı, topa iki kez dokunduğu gerekçesiyle iptal edilmiş ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Atletico Madrid'i seri penaltılarda 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.