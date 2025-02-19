İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2941
  • EURO
    37,9592
  • ALTIN
    3423.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Courtois: Jose Mourinho'yu kızdırdım

Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, Chelsea'de birlikte görev yaptığı Jose Mourinho ile ilgili bir itirafta bulundu.

Haber Merkezi19 Şubat 2025 Çarşamba 00:11 - Güncelleme:
Courtois: Jose Mourinho'yu kızdırdım
ABONE OL

Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, Chelsea'de birlikte görev yaptığı Jose Mourinho ile ilgili bir itirafta bulundu.

Courtois, Atletico Madrid'de kiralık olarak forma giydiği dönemde Chelsea'ye karşı oynadığı maçın ardından Jose Mourinho'yu kızdırdığını söyledi.

"MOURINHO'YU KIZDIRDIM"

Belçikalı file bekçisi, "Jose Mourinho ile ilişkim çok özeldi. Chelsea'ye karşı kazandığımız Süper Kupa'nın (2012) ardından beni yanına çağırdı ve bir an önce Chelsea'ye geri dönmem gerektiğini söyledi. (Courtois, o dönem Chelsea'den Atletico Madrid'e kiralanmıştı. 32 yaşındaki eldiven, 2011-2014 yılları arasında kiralık olarak Atletico Madrid'de oynadı.) Her maçta oynamak istediğimi ve Chelsea'ye geri dönersem bunun olmayacağını söyledim ve o dönem Atletico Madrid'de kalmayı tercih ettim. Daha sonra Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea (2014) ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştık. Tabii ki oynamama izin verilmesini istemedi. Rövanşta iyi kurtarışlar yapmıştım ve mutlu değildi. Maçtan sonra elimi sıkmadığını hatırlıyorum. Mourinho'yu biraz kızdırmıştım." ifadelerini kullandı.

CHELSEA VE REAL MADRID

Atletico Madrid'deki kiralık döneminin ardından 2014 yılında Chelsea'ye geri dönen ve o dönem İngiliz ekibinde Jose Mourinho ile birlikte çalışan Courtois, 2018 yılında ise Chelsea'den Real Madrid'e transfer olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.