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Spor

Courtois, Rayp Vallecano maçında yok

Real Madrid, deneyimli file bekçisi Thibaut Courtois'yı dizindeki aşırı yüklenme nedeniyle Rayo Vallecano maçında dinlendirme kararı aldı.

Haber Merkezi9 Mart 2025 Pazar 17:24 - Güncelleme:
Courtois, Rayp Vallecano maçında yok
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Thibaut Courtois'nın, Rayo Vallecano karşılaşmasında neden forma giymeyeceği belli oldu. AS'nin haberine göre, Belçikalı kaleci sağ diz kapağındaki aşırı yüklenme nedeniyle bu karşılaşmada dinlendirilecek.

Bu kapsamda Real Madrid teknik ekibi, Courtois'nın 13 Mart'ta Atlético Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanşına tam hazır olmasını hedefliyor.

Bugün oynanacak La Liga mücadelesinde kalede Andriy Lunin'in olması bekleniyor. Öte yandan Antonio Rüdiger de hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Federico Valverde'nin de derbiye daha iyi hazırlanması için yedek kulübesinde olması öngörülüyor.

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