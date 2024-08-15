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Spor

Courtois'dan Arda Güler'e övgü: Çok özel bir oyuncu

Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, Atalanta karşılaşmasının ardından konuştu. Tecrübeli kaleci Arda Güler için övgü dolu sözler söyledi.

15 Ağustos 2024 Perşembe 01:02 - Güncelleme:
Courtois'dan Arda Güler'e övgü: Çok özel bir oyuncu
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Real Madrid'in başarılı file bekçisi Thibaut Courtois, Atalanta karşılaşmasının ardından konuştu.

Belçikalı file bekçisi, "Çok iyi hissediyorum, çok mutluyum. İyi bir yaz kampı geçirdim. Takım da iyi gidiyor. Bu galibiyet beni çok mutlu etti." dedi.

'O BENİM KÜÇÜK KARDEŞİM'

Arda Güler ile ilişkisi sorulan başarılı kaleci, "O benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu. Bu sezon bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor. Bence Real Madrid'de çok kupa kazanacak." şeklinde konuştu.

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