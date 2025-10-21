Courtouis: Juventus maçı bizim için önemli

Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Juventus maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Belçikalı eldiven, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'de olmak bizim için çok önemli. Juventus maçı bizim için önemli bir maç dedi." diye konuştu.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçının ardından ligde pazar günü Barcelona'yı konuk edecek.

BARCELONA'YA GÖNDERME

El Clasico ile ilgili görüşleri sorulan ve Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Real Madrid'in favori olduğunu söylediği açıklamaları hatırlatılan Courtois, "Barcelona Başkanı Laporta, bizim favori olduğumuzu söylüyor ama bunu söylemek zorunda olduğu için öyle söylüyor. Real Madrid'e transfer olduğumdan bu yana hiçbir maçta favori olmadığımızı, aksine durumun tam tersi olduğunu fark ettim. Negreira davası hala devam ediyor." diye konuştu.

*Negreira davası: 2023 yılında Barcelona'nın, Hakem Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 1.6 milyon euro ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. Hakemlere para ödediği kesinleşirse Barcelona'nın küme düşürülmesi ve 5 yıl liglerden men edilmesi ihtimali bulunuyor. Negreira davası ile ilgili süreç devam ediyor.