Yaz ayı boyunca Neymar transferi için PSG'ye gideceği konuşulan Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Coutinho, sürpriz bir şekilde Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.

Barcelona'nın resmi olarak duyurduğu transfere göre Brezilyalı yıldız Coutinho, 8.5 milyon Euro'luk kiralama bedeli ve 120 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Bayern Münih'e imza attı.

JAMES RODRIGUEZ'İN YOLUNDAN

Bayern Münih geçtiğimiz senelerde aynı transfer yöntemiyle Real Madrid'den James Rodriguez'i de 13 milyon Euro'luk kiralama ücretiyle 2 yıllığına kiralamış, sonrasında devam etmeyerek Kolombiyalı yıldızı Real'e göndermişti.

SON İMZA COUTINHO

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlasa da performans olarak beklentilerin altında kalan ve bu yıla Süper Kupa'daki Dortmund hezimetiyle başlayan Bayern Münih'in transferdeki son bombası Coutinho oldu. Bavyera ekibi bu sezon kadrosuna 80 milyon Euro'ya Lucas Hernandes ve 35 milyon Euro'ya Benjamin Pavard gibi 2 stoper takviyesi yaparken, orta sahaya da yine kiralık Perisic ve 12 milyon Euro bedelle Cuisance eklemesi yapmıştı.