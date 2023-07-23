Coutinho için Josef devrede

Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Beşiktaş, lig ve kupada güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Beşiktaş'ın bir süre önce gündemine gelen Brezilyalı yıldız Coutinho'nun transferi için eski yıldız resmen devreye girdi.

JOSEF COUTİNHO İÇİN DEVREDE

Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen Josef de Souza, Coutinho'nun yaptığı yoruma dikkat çeken bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yorumda bulunan Coutinho'ya Josef de Souza'nın 'Come to Beşiktaş' yanıtını vermesi gündem oldu.

Aston Villa'dan ayrılması beklenen Philippe Coutinho'nun adı Beşiktaş'la da anılıyordu. 31 yaşındaki futbolcu, Josef de Souza'nın bu yanıtı sonrası herhangi bir hamlede bulunmadı.

TEIXEIRA İÇİN DE YARDIMCI OLMUŞTU

2021/22 sezonu öncesinde Beşiktaş, yine Brezilyalı Alex Teixeira'ya talip olmuş, bu transferde yakın arkadaşı olan Josef etkin rol oynamıştı.

Teixeira'ya Beşiktaş hakkında bilgi veren Josef, Brezilyalı futbolcuya kartal pençesi yaptırarak fotoğraf çektirmişti.