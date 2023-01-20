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  • Coutinho transferine Josef De Souza'dan sürpriz cevap! Beşiktaş taraftarını...
Spor

Coutinho transferine Josef De Souza'dan sürpriz cevap! Beşiktaş taraftarını...

Basında çıkan Philip Coutinho ve Beşiktaş arasında olduğu iddia edilen transfer haberlerine son noktayı Beşiktaşlı oyuncu, Coutinho'nun yakın arkadaşı Josef De Souza koydu.

20 Ocak 2023 Cuma 12:36 - Güncelleme:
Coutinho transferine Josef De Souza'dan sürpriz cevap! Beşiktaş taraftarını...
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Basinda çıkan "Beşiktaş, Coutinho ile ilgileniyor" haberlerinin ardından Josef De Souza, sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan De Souza, vatandaşı Philippe Coutinho için; "Yalanlarla Beşiktaş taraftarını aldatmayın. Yüzde 0 şans." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

COUTINHO İÇİN 135 MİLYON EURO ÖDENMİŞTl

Yıldız oyuncunun Liverpool'dan Barcelona'ya transferi için tam 135 milyon euro ödenmişti. Daha sonrasında ise kariyeri düşüşe geçen ve eski günlerini ara ara hatırlatsa da tam anlamı ile istikrar yakalayamayan Coutinho, bu sezon Aston Villa forması ile 18 maça çıktı ve ne gol ne de asist katkısı yapabildi.

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