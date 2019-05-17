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Coutinho'nun bonservis bedeli 100 milyon euro

Barcelona yönetiminin, Coutinho'nun menajerine 100 milyon euro bonservis belirlediklerini ve bu fiyatı öneren bir kulüp olması halinde satışa onay vereceklerini ilettiği yazıldı.

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Barcelona yönetiminin, Phillippe Coutinho ve menajeriyle birararaya gelerek nihai çözüm için toplantı yaptıkları öne sürüldü.

İspanya basınında yer alan haberde; Coutinho'nun Barcelona'da mutsuz olduğu ve kulübün de beklentileri karşılayamadığı için Brezilyalı yıldızdan vazgeçtiği belirtildi. Oyuncu ve menajeriyle biraraya gelen Katalan kulübü idarecilerinin, 100 milyon euroluk bonservis konusunda anlaşma sağladıkları kaydedildi.

Barcelona'nın 145 milyon euro'ya Liverpool'dan transfer ettiği Coutinho'yu satarak yeni transferler için bütçe yaratmayı planladığı ifade edildi.

Camp Nou'da ıslıklanan ve gol sevincinde kulaklarını tıkayarak tepkisini gösteren Coutinho, bu sezon forma giydiği 53 maçta 11 gol atıp 5 asist yaptı.

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