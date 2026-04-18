  • Coventry City, 25 sene sonra Premier Lig'de!
Coventry City, 25 sene sonra Premier Lig'de!

Championship'in 43. haftasında lider Coventry City, deplasmanda Blackburn ile 1-1 berabere kaldı ve bitime 3 hafta kala Premier Lig'e yükselen ilk takım oldu.

HABER MERKEZİ18 Nisan 2026 Cumartesi 00:45
Championship'in 43. haftasında lider Coventry City, deplasmanda Blackburn ile karşı karşıya geldi.

Ewood Park'ta oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelenin 54. dakikasında ev sahibi ekipten Ryoya Morishita, takımını öne geçirdi.

Coventry City'nin bu gole cevabı 84. dakikada Bobby Thomas ile geldi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte puanını 86'ya yükselten Coventry City, bitime 3 hafta kala 3. sırada yer alan Millwall ile puan farkını 13'e çıkardı ve Premier Lig'e yükselen ilk takım oldu.

25 YIL SONRA PREMIER LİG'E GERİ DÖNDÜ

Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry City, 25 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü.

İngiliz ekibi son olarak 2000/01 sezonunda Premier Lig'de yer almış, sezonu 19. tamamlayarak küme düşmüştü.

