İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2025 Salı / 29 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9664
  • EURO
    48,9388
  • ALTIN
    5890.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Cremonese ile Udinese yenişemedi

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Udinese, deplasmanda Cremonese'ye konuk oldu. Stadio Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

HABER MERKEZİ21 Ekim 2025 Salı 01:15 - Güncelleme:
Cremonese ile Udinese yenişemedi
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Udinese, deplasmanda Cremonese'ye konuk oldu.

Stadio Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

NICOLO ZANIOLO'DAN LİGDE SİFTAH

Udinese'nin Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo,51. dakikada takımının tek golünü attı. İtalyan yıldız, attığı bu gol ile bu sezon Serie A'daki ilk golünü kaydetti.

Ev sahibi Cremonese'nin golü ise 4. dakikada Filippo Terracciano attı.

Bu sonuçla birlikte Udinese, 9 puanla 11. sırada konumlandı. Cremonese ise 10 puan ile 10. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Udinese, Lecce'yi ağırlayacak. Cremonese, Atalanta'yı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.