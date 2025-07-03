Cristhian Mosquera, Arsenal'e gitmek istiyor

Valencia'nın genç stoperi Cristhian Mosquera, kariyerine Premier League'de devam etmeye sıcak bakıyor.

İspanyol basınına göre 19 yaşındaki oyuncu, kendisine sunulan yeni sözleşme teklifine rağmen Arsenal'e transfer olma konusunda kararlı.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Arsenal cephesi, Mosquera için Valencia'ya 14 milyon euroluk bir ilk teklif iletti. Ancak bu teklif İspanyol kulübü tarafından reddedildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Valencia ile 41 maçın tümüne ilk 11'de başlayan genç savunmacı 1 gol kaydetti.