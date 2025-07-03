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Spor

Cristhian Mosquera, Arsenal'e gitmek istiyor

La Liga ekibi Valencia forması giyen 19 yaşındai genç yıldız Cristhian Mosquera İngiliz ekibi Arsenal'e transfer olmak istiyor.

HABER MERKEZİ3 Temmuz 2025 Perşembe 14:40 - Güncelleme:
Cristhian Mosquera, Arsenal'e gitmek istiyor
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Valencia'nın genç stoperi Cristhian Mosquera, kariyerine Premier League'de devam etmeye sıcak bakıyor.

İspanyol basınına göre 19 yaşındaki oyuncu, kendisine sunulan yeni sözleşme teklifine rağmen Arsenal'e transfer olma konusunda kararlı.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Arsenal cephesi, Mosquera için Valencia'ya 14 milyon euroluk bir ilk teklif iletti. Ancak bu teklif İspanyol kulübü tarafından reddedildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Valencia ile 41 maçın tümüne ilk 11'de başlayan genç savunmacı 1 gol kaydetti.

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