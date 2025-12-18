İSTANBUL 13°C / 5°C
  Cristian Chivu'dan Hakan Çalhanoğlu için açıklama
Spor

Cristian Chivu'dan Hakan Çalhanoğlu için açıklama

Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu için Inter teknik direktörü Cristian Chivu için açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2025 Perşembe 17:43
Cristian Chivu'dan Hakan Çalhanoğlu için açıklama
ABONE OL

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, İtalya Süper Kupa yarı finalinde cuma günü oynanacak Bologna maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Chivu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun Bologna maçında forma giyebileceğini açıkladı.

Cristian Chivu, "Hakan Çalhanoğlu bugün (perşembe) antrenmanda yer aldı ve Bologna maçında oynayabilir. İlk 11'de mi olacak, sonradan mı oyuna dahil olacak buna karar vereceğiz." dedi.

Inter forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Popüler Haberler
