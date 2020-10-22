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Spor

Cristian Sapunaru'ya 2 maç ceza

Süper Lig'de 5'inci hafta Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçta kırmızı kart gören Cristian Sapunaru 2 maç ceza aldı.

DHA22 Ekim 2020 Perşembe 22:56 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:56
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Hes Kablo Kayserispor'un deneyimli savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, Demir Grup Sivasspor karşısında oynanan maçın 74'üncü dakikasında rakip takım futbolcusuna yaptığı faul sonrası kırmızı kart ile ihraç edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verildiğini duyurdu. 

PFDK tarafından yapılan açıklamada, "Hes Kablo Kayserispor Kulübü sporcusu Cristian Sapunaru'nun, 17.10.2020 tarihinde oynanan Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

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