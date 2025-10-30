İSTANBUL 20°C / 12°C
Cristiano Jr milli takımda! İlk maç Türkiye'ye karşı

Antalya'da düzenlenen hazırlık turnuvasında U16 Milli Takımımız, Portekiz ile karşı karşıya geldi. Mücadelede dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Jr. da forma giydi.

30 Ekim 2025 Perşembe 22:39
Cristiano Jr milli takımda! İlk maç Türkiye'ye karşı
U16 Milli Takımımız, Antalya'da düzenlenen hazırlık turnuvasının ilk maçında Portekiz'e 2-0 mağlup oldu.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Portekiz'in gollerini 13. dakikada Samuel Tavares ve 90. dakikada Rafael Cabral kaydetti.

Turnuvanın diğer maçında ise İngiltere, Galler'i 5-1 yendi.

Karşılaşmayı, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da tribünden takip etti. Turnuvada bir sonraki maçlar 1 Kasım Cumartesi günü Türkiye-İngiltere ve Portekiz-Galler arasında oynanacak.

CRISTIANO JR. İLK KEZ FORMA GİYDİ

Öte yandan mücadelede dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Jr. da forma giydi. Al-Nassr U15 takımında forma giyen genç futbolcu, ilk kez ülkesinin U16 takımında maça çıktı.

