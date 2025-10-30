U16 Milli Takımımız, Antalya'da düzenlenen hazırlık turnuvasının ilk maçında Portekiz'e 2-0 mağlup oldu.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Portekiz'in gollerini 13. dakikada Samuel Tavares ve 90. dakikada Rafael Cabral kaydetti.

Turnuvanın diğer maçında ise İngiltere, Galler'i 5-1 yendi.

Karşılaşmayı, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da tribünden takip etti. Turnuvada bir sonraki maçlar 1 Kasım Cumartesi günü Türkiye-İngiltere ve Portekiz-Galler arasında oynanacak.

CRISTIANO JR. İLK KEZ FORMA GİYDİ

Öte yandan mücadelede dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Jr. da forma giydi. Al-Nassr U15 takımında forma giyen genç futbolcu, ilk kez ülkesinin U16 takımında maça çıktı.