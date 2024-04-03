İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2024 Çarşamba / 25 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9533
  • EURO
    34,4879
  • ALTIN
    2332.97
  • BIST100
    9008.52
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cristiano Ronaldo 39 yaşında dur durak bilmiyor
Spor

Cristiano Ronaldo 39 yaşında dur durak bilmiyor

39 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al-Nassr formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 36 kez gol sevinci yaşarken, 12 asist katkısı sağlayarak, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

IHA3 Nisan 2024 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo 39 yaşında dur durak bilmiyor
ABONE OL

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin son bölümünde yüksek grafiğini devam ettiriyor. 39 yaşındaki futbolcu, Al-Nassr formasıyla 24'ü Suudi Arabistan Ligi, 9'u AFC Şampiyonlar Ligi ve elemeleri, 2'si Kral Kupası olmak üzere toplamda 35 maçta sahadaki yerini alırken, 36 kez gol sevinci yaşadı. Ronaldo, verdiği 12 gol pasıyla kariyerindeki yüksek formunu sürdürüyor.

72 SAAT İÇİNDE İKİNCİ HAT-TRİCK'İNİ YAPTI

Al-Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Abha'yı 8-0'lık skorla mağlup etti. 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo mücadeleyi hat-trick ile tamamlarken, Al-Tai'ye karşı alınan 5-1'lik galibiyette de 3 gol kaydetmişti. Ronaldo, böylelikle 72 saat içinde ikinci hat-trick'ini gerçekleştirmiş oldu. Portekizli futbolcu, böylece bu sezon üçüncü kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. 29 golle Suudi Arabistan Pro Lig'de en çok gol atan futbolcu konumunda bulunan yıldız, bu sezon toplamda 39 gollük katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.