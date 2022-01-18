Cristiano Ronaldo: 4-5 sene daha oynamayı düşünüyorum

18 Ocak 2022 Salı 18:18 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 18:18

FIFA'dan yılın The Best özel ödülünü alan Cristiano Ronaldo, açıklamalarda bulundu.

Ronaldo ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük saygı duyduğum bir organizasyon olan FIFA'dan özel bir ödül aldım. Aileme de teşekkür etmek istiyorum. Yakında tekrar baba olacağım. Tarihin en iyi golcüsü olmak harika ve bundan gurur duyuyorum." dedi.

Yaşına rağmen oynama isteğinin olduğunu belirten Portekizli yıldız, "Hala oynamak ve gol atmak için bir tutkum var. Beş yaşından beri futbol oynuyorum. Antrenmana çıktığımda bile hala motive oluyorum." ifadelerini kullandı.

"4-5 SENE DAHA OYNAMAK İSTİYORUM"

Cristiano Ronaldo ayrıca, "37 yaşında olsam da kendimi iyi hissediyorum. Çok çalışıyorum ve oynamaya devam etmek istiyorum. 4-5 sene daha oynamayı düşünüyorum. Vücudunuza iyi bakarsanız, karşılığını alırsınız." diyerek sözlerini noktaladı.

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 21 maçta, 14 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.