Manchester United'daki Cristiano Ronaldo krizi bitmek bilmiyor. Piers Morgan'a konuşan Cristiano Ronaldo, röportajın yayınlanan ikinci bölümünde yaşananlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları:

"BENİM DE İNSAN OLDUĞUMU ANLAMALILAR"

"Benim de insan olduğumu anlamalılar." diyen Cristiano Ronaldo, ailesinin yanından olmak zorunda olduğunu belirtirken, "Kariyerime saygı duyduğun için Manchester City karşısında beni oyuna almıyorsun ama Tottenham karşısında 3 dakikalığına beni oyuna sokmak istiyorsun. Ne anlamsız." dedi.

"SADECE BENİM ADIM ANILIYOR"

"Bana ek olarak 8 oyuncu daha Rayo Vallecano maçı bitmeden stadyumdan ayrılmıştı. Sadece benim adım anıldı. Geçen yıl birçok oyuncu aynı şeyi yaptı ama yüz karası olarak sadece benim adım anılıyor."



"OĞLUM, 'BABA MAÇA GİTMİYOR MUSUN?' DEDİ"

"Ceza aldıktan sonra eve geldim ve oğlum Cristiano, 'Baba maça gitmiyor musun?' dedi. Olayı öğrenince de 'Eğer dünyanın en iyi oyuncusu sensen, seni nasıl cezalandırabilirler?" dedi."

ERİK TEN HAG

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag hakkında da konuşan Ronaldo, "Erik ten Hag sürekli olarak 'Bana adım attığını, beni beğendiğini vs.' söylüyor. Bunların hepsi basın için." ifadelerini kullandı.

"BASININ SÖYLEDİĞİ ŞEYLER ÇÖPTEN İBARET"



"Basının söylediği şeyler çöpten ibaret. Kimsenin beni istemediği gibi şeyler ki bu yalan. Ancak onlar 'Cristiano'yu kimsey istemiyor' demeye devam ediyorlar."

DÜNYA KUPASI

"Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyeceğime inanıyorum. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırım."



"MESSİ İLE HARİKA BİR İLİŞKİMİZ VAR"

"Messi, inanılmaz bir oyuncu. Onunla 16 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştık. 16 yıl. Onunla harika bir ilişkimiz var. Arkadaş gibi olmasa da daha çok takım arkadaşı gibi."

"40 YAŞINDA EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM"

"40 yaşında emekli olmayı istiyorum. 40 bence bunun için ideal yaş."